Fuggi fuggi dal Carroccio in Abruzzo E Salvini si aggrappa a Vannacci

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sarà che Fratelli d’Italia ha raddoppiato gli iscritti, mentre la Lega è vittima della transumanza con la metà dei consiglieri eletti in regione, vista l’aria, che ha cambiato casacca per mettersi in salvo: per Matteol’, un tempo terra di conquista e di successi è diventato un campo minato dove non si contano più morti e feriti. Il 13 ottobre per fermare l’emorragia e rilanciare il partito che pare più che malconcio proprio ridotto alla canna del gas hanno ben pensato di attaccarsi al generale Roberto(nella foto). Che ha iniziato il suo tour dalla natìa Versilia in particolare dal Bagno Biondetti di Marina di Pietrasanta: ora grazie alla Lega il suo libro approda a Palazzo, quello della sala consiliare di Pescara. Evento col generale Robertonella sala consiliare di Pescara. Ma il ...

Un banchetto nuziale per 70 invitati e 8mila euro da saldare: soldi che i ristoratori del locale ciociaro non hanno mai visto. La coppia di novelli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Inizia la salita di Morosolo! In gruppo arriva la INEOS in testa! La strada sullo strappo è molto ...

"Il mio avvocato mi ha detto '- ti metteranno in prigione'", aveva raccontato lei stessa ricostruendo la pericolosa fuga dopo essere riparata all'estero. Per scappare aveva scelto l'...I soldi del narcotraffico di Roma affidati a un gruppo di cinesi che aveva come base nel quartiere dell'Esquilino che, a loro volta, riciclavano il denaro e lo ripulivano mandandolo proprio in Cina ...

Aggressione in un centro commerciale di Bangkok: gli spari e il fuggi fuggi generale Corriere TV

Fuggi fuggi dal Carroccio in Abruzzo. E Salvini si aggrappa a ... LA NOTIZIA

Manolo Prioretti racconta un’altra storia: pensava di avere rateizzato il saldo. Da Taunusstein, in Germania, dove vive e lavora come carrozziere, dice di non essere fuggito senza pagare ...Un bambino di 4 anni è stato investito ieri sera nel parco comunale di Cegignola, nel Foggiano, da una bicicletta elettrica guidata da un giovane che - a quanto si apprende - non si sarebbe fermato a ...