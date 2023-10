Frattesi spera nel… Doppio recupero | meno 2 a Inter-Bologna ? SM

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Davide, out nelle ultime due partite contro Salernitana e Benfica, ieri si è allenato a parte, ma le sue condizioni migliorano. È già antivigilia diLE CONDIZIONI ?lavora per recuperare in vista di, ma anche in ottica Nazionale. Quella di sabato, infatti, sarà l’ultima gara prima della sosta. Come racconta Sport Mediaset, il centrocampista, ex Sassuolo, sta smaltando il risentimento ai flessori e anche ieri si è allenato a parte insieme agli altri acciaccati Arnautovic e Sensi. Inzaghi peròdi recuperarlo già per la sfida di sabato alle 15. Losia il tecnico nerazzurro, che Luciano Spalletti con la Nazionale. L’Italia nei prossimi giorni di ottobre sarà impegnata nelle gare di qualificazione al ...

Frattesi ha accusato un lieve risentimento muscolare nella giornata di venerdì, che gli ha impedito di partire per Salerno. Questo lo tiene in ...

Per il resto rientreranno dal primo minuto Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e capitan Lautaro Martinez rispetto alla trasferta di Salerno, conancora out e chedi recuperare per la gara ...Pioli ha appena perso Loftus - Cheek, Inzaghidi riavere prestoe ha già perso Arnautovic. Entrambi conserverebbero volentieri in una teca Leao e Lautaro i giocatori simboli della ...

Inter, Frattesi spera nel recupero: cosa filtra in vista della sfida col Bologna SOS Fanta

GdS – Inter, Frattesi in netta ripresa: convocazione last minute per il Bologna fcinter1908

A San Siro arriva il Bologna, per l’8a giornata di Serie A. Per la gara di sabato pomeriggio, Inzaghi spera di recuperare Davide Frattesi, assente per un problema ai flessori negli ultimi due match.Mercoledì ancora allenamento personalizzato ma il centrocampista è in recupero e scalpita, anche per rispondere alle convocazioni azzurr ...