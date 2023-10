Francesca Michielin canta la cover di Un’estate fa per la serie Sky

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 ottobre 2023)reinterpretafa per laomonima in onda su Sky Atlantic, con Lino Guanciale e Filippo Scotti In bilico fra la nostalgia e la leggerezza degli anni ’90 e il crime, arriva domani, 6 ottobre, su Sky e in streaming su NOWfa, la nuovaSky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures con protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti. Da domani sera, tutti i venerdì per quattro settimane andranno in onda su Sky Atlantic due nuovi episodi (disponibili anche on demand).come solo quelle vissute da ragazzi, fra primi amori, falò in spiaggia, mare, musica e le notti magiche di Italia ’90, viene di colpo interrotta da una tragedia inspiegabile, la scomparsa di una ragazza. Un mistero che dal 1990 arriva ai ...