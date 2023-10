FOTO – Gioia Curatolo! L’ex Primavera Inter esulta | «Primo gol tra i professionisti!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dennis Curatolo, ex prodotto delladell’, ha trovato il suogol con la maglia della Fermana, club che milita nel Girone B di Serie C.attaccante ha espresso tutta la suaattraverso un post pubblicato sui suoi canali social. L’NZA – Dennis Curatolo ha trovato ilgol con la maglia della Fermana, questo il suo messaggio di: «gol tra i professionisti. Continuiamo a lavorare per dare di più tutti insieme!». Poi il “like” anche di Edin Dzeko.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...