Formula 1 - Il Qatar pronto a incoronare Max Verstappen

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Questo fine settimana la1 torna in pista per la diciassettesima prova del Mondiale 2023, il Gran Premio del. Sarà un weekend decisivo per il campionato, visto che a Maxservono appena 3 punti per garantirsi la certezza matematica del terzo titolo iridato. E considerando che avremo un weekend Sprint, l'olandese potrà celebrare il titolo già sabato sera. Ritorno a Losail. Insi è già corso per la prima volta nel 2021, prendendo il posto lasciato vacante dall'Australia, ma quella fu l'occasione per concretizzare un accordo decennale per ospitare il circus. Per farlo, il circuito è stato ammodernato nelle strutture principali: la zona dei box, inizialmente pensata per la MotoGP, è ora più grande per accogliere meglio il circus. Nessun cambiamento nel layout della pista, ma questa è stata ...