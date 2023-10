Formula 1 | grandissima novità per il Gran Premio del Qatar | risolverà un grande problema

(Di giovedì 5 ottobre 2023)1, in arrivo dellesostanziali nelle piste future che i piloti andranno ad affrontare: primo test inper le nuovo scelte della FIA. La1 è uno di quei campionati che è in continua mutazione. Se vediamo anche soltanto la trasformazione delle monoposto che hanno sfrecciato sulle piste di tutto il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pareggio a Monza per il Lecce che mantiene l’imbattibilità dopo la quarta giornata del campionato di calcio di serie A. Vantaggio dei salentini dopo ...

Sta facendo unastagione in2 come rookie, e le quattro vittorie lo confermano. Come parte della Ferrari Driver Academy sappiamo che la sua preparazione sarà di prim'ordine'. '...... il quale è riuscito anche ad andare a punti a Singapore con unaprestazione. Tutto ... Intervistato nel weekend del Giappone, Lawson ammette come la1 sia un mondo bellissimo, ma ...

Perché la Formula 2 è il maggior beneficiario della fama vertiginosa ... RTR Sports

F1, Bortoleto nel programma di sviluppo dei piloti McLaren. Opzione di anno per Badoer Sky Sport

George Russell appare concentrato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula U ...Il lungo weekend del Gran Premio del Qatar 2023 si è aperto quest'oggi a Lusail per la Formula Uno con la conferenza stampa piloti del giovedì, che ha visto tra i protagonisti anche Fernando Alonso. I ...