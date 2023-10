Formia Miniera Urbana | primo appuntamento sabato 7 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023)– A partire dail Comune didarà inizio ad una nuova collaborazione. L’iniziativa avviata da Frz Srl ha ora l’adesione anche di Tronydel Gruppo Falco. Alla presenza della Sig.ra Falco, l’azienda promuoverà una “scontistica dedicata” per i cittadini virtuosi che consegneranno un Raee. L’è dalle ore 08.00 alle ore 12.30 presso il Porticciolo Caposele (litorale di Vindicio). La campagna “” contempla un buono spesa per ogni Raee consegnato, ovvero per ogni rifiuto ingombrante ed oli vegetali esausti. Ognidel mese, nelle piazze indicate potranno essere conferiti rifiuti: ingombranti (mobili, porte scaffali, carrozzine); Raee (frigoriferi, ...