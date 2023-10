Formazienda a Bologna partecipa ad ‘Ambiente e Lavoro’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Stand per incontrare aziende e professionisti Dal 10 al 12 ottobresarà presente con uno stand aal 23mo Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Fierarappresenta una manifestazione di riferimento a livello nazionale relativamente alle azioni di tutela e prevenzione dei rischi e degli infortuni nell’ambito lavorativo. L’edizione 2023 riserva particolare attenzione al tema della prevenzione in relazione alle politiche ambientali e alla sostenibilità aziendale. “Il ruolo della formazione – spiega il direttore generale del Fondo, Rossella Spada – è centrale e già nella fase pandemica è emersa l’urgenza di integrare strategie volte a promuovere la digitalizzazione e la trasformazione tecnologica in relazione alle prassi di prevenzione., ...