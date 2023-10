(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi insedia ufficialmente il Consiglio di Amministrazione dellale “Città di Avellino”. Parte l’avventura dell’organismo voluto dal sindaco, Gianluca Festa, per imprimere un’ulteriore svolta nella gestione e nella valorizzazione delle struttureli del capoluogo. A partire dal teatro “Carlo Gesualdo”, dall’Ex Eliseo e da Villa Amendola. Un Cda subito operativo, quello riunitosi a Piazza del Popolo e costituito dalla fascia tricolore del capoluogo, insieme al vice presidente nazionale di Confindustria, Vito Grassi, dalla direttrice del Conservatorio “Cimarosa”, Gabriella Della Sala, dalla docente di Storia e Filosofia, Valentina di Gregorio, e dal presidente del circolo “ImmaginAzione”, Antonio Spagnuolo. Approvate all’unanimità la presidenza della, che ...

La Fondazione CDP ha lanciato il nuovo bando “ Ecosistemi culturali ”, con scadenza il 22 settembre 2023, per finanziare progetti che possano ...

'Untrue Unreal' è il titolo della mostra a cura di Arturo Galansino promossa daPalazzo Strozzi... Emilia Romagna Teatro ER T / Teatro Nazionale, Carnezzeria srls, LAC Lugano Arte e, ... La Crie'e The'tre National de Marseille e Maison de la Culture dAmiens, e al sostegno della...

Fondazione Cultura, l'attesa è finita: vertice del Cda anteprima24.it

Cultura e ricerca con Polestar e Fondazione Veronesi - Motori - Ansa.it Agenzia ANSA

Lega italiana per la lotta contro i tumori e Fondazione Italiana fegato, firmato protocollo ...Frecciarosa, l’iniziativa per la prevenzione del tumore al seno promossa da Fondazione IncontraDonna e da Ferrovie dello Stato, per il mese di ottobre prevede consulti medici “a bordo” e desk ...