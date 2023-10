Foibe | il senatore Roberto Menia FdI e il ricordo del massacro | “Finché non dimenticheremo martiri ed eroi avremo vinto la maledizione del tempo” - VIDEO

... la commozione di Menia C'è stato un momento intenso, di grande commozione nell'Aula di Palazzo Madama, durante le dichiarazioni di voto sul ddl. Non ha nascosto le lacrime ildi FdI, ...Il ddlha ricevuto il via libera del Senato. L'Aula di Palazzo Madama, infatti, ha approvato in prima ... L'intervento deldi Fratelli d'Italia, Roberto Menia.

A ricordo degli eccidi delle Foibe. Un progetto per la memoria G News

Foibe, ok del Senato ai "Viaggi del ricordo" ilGiornale.it

“Finalmente onoriamo la memoria di tanti italiani vittime del regime comunista di Tito” commenta il senatore Bergesio, tra i firmatari del disegno ...La notte tra il 4 e il 5 ottobre del 1943, 80 anni fa esatti, rappresenta l'ultima stazione della via Crucis di Norma Cossetto ...