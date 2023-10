Foibe | 80 anni fa veniva uccisa Norma Cossetto Meloni | “Una delle storie più atroci Tenere alto il ricordo”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sono passati 80dall’uccisione di, istriana infoibata nell’autunno del 1943 dai seguaci di Tito quando aveva solo 23e ancora oggi simbolo dell massacroche ha colpito gli italiani d’Istria, Fiume e Zara. La ragazza frequentava l’università di Padova quando fu incarcerata in una scuola di Antignana in Croazia. Durante la sua reclusione fu violentata e seviziata, prima di essere infoibata dai partigiani titini. Il 5 ottobre 2023, a 80dalla sua morte, si è tenuta la consueta cerimonia commemorativa in prossimità della stele a lei dedicata nell’omonima via a Trieste. Celebrazioni indella ragazza sono state osservate anche a Lucca e Pisa. Alla memoria di...

“In Istria non ti sembri strano anche le pietre parlano italiano”, recitava una canzone della Compagnia dell’Anello. Ma anche “Tito Tito, ...

La storia ha appurato che lefurono una feroce ed ingiustificabile operazione di pulizia ... perché le azioni dei partigiani titini vennero occultate per quasi 60. Per questo, al fine di ...... la manifestazione che in tutta Italia si ripete ormai da cinqueper ricordare il martirio di Norma Cossetto, di cui oggi ricorrono gli ottant', la giovane italiana che perse la vita dopo un ...

Foibe: Giorgia Meloni ricorda Norma Cossetto a 80 anni dalla sua morte: "La memoria è nostro dovere" RaiNews

Foibe: Rampelli (Fdi) ricorda in aula Norma Cossetto e vittime, 'togliere medaglia a Tito' La Gazzetta del Mezzogiorno

Si svolgerà il giorno 7 Ottobre 2023, alle ore 11:00 in Piazza della Vittoria- Villa Nuova davanti al monumento ai caduti, nella città di Cosenza, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione ...Ottanta anni fa veniva uccisa Norma Cossetto, istriana, infoibata nell'autunno del 1943, a soli 23 anni. La Cossetto frequentava l'Università di Padova quando fu incarcerata in una scuola di Antignana ...