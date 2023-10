FNP Informa 3 ottobre 2023

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La Giornata del Volontario CISL FNP CISL Bergamo ha organizzato la prima giornata provinciale dell’agente sociale, per celebrare la figura di questi volontari, il loro ruolo e impegno quotidiano nelle sedi e nei recapiti della FNP e della CISL, “dove sono il punto di riferimento per tante persone che, quotidianamente, hanno necessità di aiuto nel disbrigo delle pratiche, di supporto e anche di ascolto”. La giornata di venerdì sarà dedicata a Arnaldo Cortinovis e Rina Vecchi, due “storici” volontari venuti a mancare negli ultimi mesi. La categoria dei pensionati di via Carnovali può fare affidamento su 169 Agenti Sociali (117 maschi e 52 donne) che operano su 42 sedi FNP, 138 recapiti e nelle 21 sedi CISL del territorio. Pensioni sempre più basse Fino a 2 mensilità in meno. È quanto perdono i neo pensionati bergamaschi rispetto ai loro colleghi di 5 anni fa. Dall’analisi che FNP CISL ...