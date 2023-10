(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una ?tassa piatta? del 21 per cento per le persone fisiche proprietari diaffittati a commercianti, artigiani e professionisti vari. Con un?aliquota più...

In merito alle tempistiche di attuazione la legge delega 11/23 approvata a agosto 2023 prevede che passino almeno 24 mesi dalla pubblicazione in ...

Non è una vera sorpresa, ma solo una conferma. Stavolta praticamente ufficiale: il governo Meloni non manterrà le sue promesse elettorali nella ...

"La Flat Tax al 15% è già realtà per più di 2 milioni di Partite Iva che hanno un fatturato fino a 85 mila euro. Sembrava impossibile eppure con ...

Il segretario generale della Cgil: accresce la precarietà, reintroducendo i voucher, poi premia gli evasori e con la... Landini: i fringe benefit sono uno specchietto per le allodole Il ..."Laè la negazione del principio di uguaglianza che sta in Costituzione. La loro idea è quella di abbassare le tasse anche ai ricchi facendo mancare i servizi ai poveri e a chi da solo non ...

Flat tax al 21% per negozi e uffici nella riforma fiscale. Nei piccoli centri prelievo ancora più basso (15%) ilmessaggero.it

La Flat Tax è un assist all'evasione fiscale | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Una “tassa piatta” del 21 per cento per le persone fisiche proprietari di negozi e uffici affittati a commercianti, artigiani e professionisti vari. Con un’aliquota più bassa, che potrebbe essere ...dal destino della globalizzazione alla flat tax e al difficile rapporto tra economia e transizione ecologica) e lo fa ricorrendo ad un linguaggio chiaro ed essenziale che non disdegna il ricorso alla ...