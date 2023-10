Firenze | incendio in un appartamento all’Isolotto 3 persone evacuate

(Di giovedì 5 ottobre 2023) I Vigili del fuoco del comando di, sono intervenuti alle ore 2.30 in Via del Medardo Rosso L'articolo proviene daPost.

Paura a Firenze quando un incendio è dilagato al Four Season . Non risultano esserci feriti ma la Paura ha fatto capolino nell’hotel. incendio a ...

I vigili di fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina, 28 agosto 2023, alle ore 8.30 in piazza della Libertà per un incendio di un' auto vettura ...

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2023, in viale Spartaco Lavagnini, per un incendio ...

I Vigili del fuoco del comando di Firenze , sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 27 settembre 2023, nel comune di Calenzano in Via Giuseppe ...

Circolazione ferroviaria in tilt stamattina, 3 ottobre 2023, per un incendio che si è sviluppato intorno alle 9:20 vicino ai binari tra le Cascine e ...

FIRENZE – Paura la notte scorsa, 5 ottobre 2023, nel quartiere dell’Isolotto a Firenze. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle ore 2.30 in Via del Medardo Rosso, per un incen ...La storia non è semplice, ma è chiaro che i mezzi elettrici non sono bombe su ruote. Lo spiega il prof Ugo Bardi ...