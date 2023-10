Fiorentina | pari col Ferencvaros all' ultimo respiro | 2 - 2 al Franchi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) FIRENZE - Brivido per lanella seconda giornata della fase a gironi di Conference League . Ali viola riacciuffano ila pochi minuti dalla fine: ungheresi avanti nel ...

Ultime partite di questa 6ª giornata di Serie A. In attesa di Genoa-Roma, alle 18.30 vanno in scena altri due match, a partire da ...

Finisce in perfetta pari tà la sfida tra Frosinone e Fiorentina , 0-0 allo Stadio Benito Stirpe. Marcature tutte argentine con il giovane Matias Soulé ...

Ci può stare, il pareggio a Frosinone (1-1) contro una squadra che, in casa, aveva battuto Sassuolo e Atalanta. Ma la Fiorentina , andata in ...

La Viola la riapre con Barak , prima del pesantissimo gol di Ikone al 93' che fissa il risultato sul. Ferencvaros e Genk guidano il girone a 4 punti,a quota 2. Chiude il Cucaricki a ...22.58 Eurocoppe: poker Roma,Roma in testa al Gruppo G di Europa League (con Slavia) col sonoro 4 - 0 inflitto al Servette. Giallorossi sornioni mentre gli svizzeri tengono palla. Ma bastano poche accelerazioni ...

Fiorentina-Ferencvaros, orari e dove vedere la partita di Conference League in tv Sky Sport

Conference League, in campo Fiorentina-Ferencváros: i viola affrontano lo scoglio ungherese RaiNews

Si è giocata nella serata di oggi la seconda giornata dei gironi di Europa League. Due successi per le italiane: la Roma travolge il Servette, successo esterno prestigioso per l’Atalanta contro lo Spo ...Al 78' la Fiorentina riacciuffa il pari con Nico Gonzalez, ma la grande festa viene cancellato da VAR per fuorigioco. All'89' ci prova Kouame di testa a centro area, Dibusz blocca. Il Franchi esplode ...