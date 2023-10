Fiorentina | Italiano | 'Non ho capito il primo tempo Nico Gonzalez può rifiatare a Napoli'

La Fiorentina è pronta all’esame europeo . Quattordici punti in sette partite in campionato a testimoniare un ottimo avvio e la capacità di Italiano ...

Questa sera in campo in Conference League la Fiorentina di Italiano contro il Ferencvaros di Stankovic, ecco le probabili formazioni Questa sera in ...

Un po’ come Baresi in Milan-Steaua, un po’ come l’ultimo Stones di Guardiola. Ispirandosi ai classici del presente e del passato,...

6 : quella vista nella prima ora è probabilmente la peggiordella stagione. Spenta, senza idee, in difficoltà nel creare trame di gioco. Mandragora e Maxime Lopez non funzionano, ...- Ferencvaros: la chiave della partita.opta per il 4 - 3 - 3 con Maxime Lopez in cabina di regia, ai suoi fianchi Mandragora e Bonaventura . In attacco c'è Beltran e non Nzola. ...

Fiorentina Ferencvaros, le probabili formazioni: Nzola o Beltran per Italiano Calcio News 24

Fiorentina, Italiano: 'Dobbiamo temere il Ferencvaros. Duncan giocatore diverso, ma dove è stato in vacanza' Calciomercato.com

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Fiorentina Ferencvaros: "Non riesco a capire il primo tempo che abbiamo fatto. SIamo andati piano e glielo abbiamo regalato. Con i ...Il tecnico viola ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo il pareggio interno arrivato in rimonta contro il Ferencvaros ...