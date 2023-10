Fiorentina | Italiano | «Non capisco il nostro primo tempo»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo il pareggio dei viola contro il Ferencvaros in Conference League Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dellain Conference League contro il Ferencvaros. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Non riesco a capire ilche abbiamo giocato. Gliel’abbiamo regalato dall’inizio alla fine. Con un ritmo un po’ più alto potevamo fare bene anche nella prima frazione. Con i cambi abbiamo rimesso in piedi una partita sembrava già persa. Abbiamo avuto una grande reazione e i ragazzi non ci stavano con quel risultato. Gli ultimi venti minuti potevamo anche vincerla. Ci teniamo questo punto, nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto molto bene». ASPETTO PSICOLOGICO – «Subentra sempre ...

Questa sera in campo in Conference League la Fiorentina di Italiano contro il Ferencvaros di Stankovic, ecco le probabili formazioni Questa sera in ...

Un po’ come Baresi in Milan-Steaua, un po’ come l’ultimo Stones di Guardiola. Ispirandosi ai classici del presente e del passato,...

6 : quella vista nella prima ora è probabilmente la peggiordella stagione. Spenta, senza idee, in difficoltà nel creare trame di gioco. Mandragora e Maxime Lopez non funzionano, ...- Ferencvaros: la chiave della partita.opta per il 4 - 3 - 3 con Maxime Lopez in cabina di regia, ai suoi fianchi Mandragora e Bonaventura . In attacco c'è Beltran e non Nzola. ...

Fiorentina Ferencvaros, le probabili formazioni: Nzola o Beltran per Italiano Calcio News 24

Fiorentina, Italiano: 'Dobbiamo temere il Ferencvaros. Duncan giocatore diverso, ma dove è stato in vacanza' Calciomercato.com

Secondo pari consecutivo per la Fiorentina in Conference League. Stavolta in rimonta: questa l'analisi di Italiano al novantesimo. "Abbiamo regalato un tempo, poi nell'ultima mezz'ora siamo cambiati ...Una brutta Fiorentina per oltre un'ora, conquista un pareggio casalingo che vale oro al cospetto di un Ferencvaros ficcante e coraggioso ...