Fiorentina in extremis! Ikone riprende il Ferencvaros nel recupero

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Lasi salva nel finale in UEFA Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano pareggia col risultato di 2-2 contro il. DELUSIONE – Lapareggia allo stadio Artemio Franchi col risultato di 2-2 contro ildell’ex centrocampista dell’Inter Dejan Stankovic. La Viola crea meno del solito e si sveglia solamente nel secondo tempo. Gli ospiti passano in vantaggio al minuto 25 con Barnabas Varga e raddoppiano da calcio d’angolo con Ibrahim Cisse. Marcatura da rivedere per Luca Ranieri. La squadra di Vincenzo Italiano la riapre con Antonin Barak che segna di testa dopo la punizione di Fabiano Parisi. La rete del definitivo pari porta la firma infine di Jonathan Ikoné, bravo a sfruttare l’assist di Nico Gonzalez di testa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...