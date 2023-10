Fiorentina-Ferencvaros | le pagelle di CM | Ranieri da brividi | Beltran non va Ma Barak e Ikoné salvano tutti

(Di giovedì 5 ottobre 2023)2-2Terracciano 5,5: costretto ad entrare a freddo per l’infortunio in extremis di Christensen. Part...

Commenta per primo2 - 2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 25' Varga, 51' Cissé, 66' Barak, 90'+3 Ikoné Assist: 25' Ben Ramdahne, 51' Abu Fani, 66' Parisi, 90'+3 Nico Gonzalez(4 - 2 - 3 ...Ilè in vantaggio per 1 - 0 sullaalla fine del primo tempo del match valido per il gruppo F di Conference League, in corso di svolgimento allo stadio 'Franchi' di Firenze. A ...

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina acciuffa nei minuti di recupero un insperato pareggio (2-2) dopo essere stata sotto di due gol e aver ...La Fiorentina si sveglia tardi ma riesce a evitare il ko interno col Ferencvaros nella seconda giornata di Conference League. Al Franchi finisce 2-2, grazie a una clamorosa rimonta dei viola ...