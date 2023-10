Fiorentina-Ferencvaros 2-2 | Stankovic | “Sono felice | per noi è un punto guadagnato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dejanè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 2-2 del suoal Franchi contro la. “felicissimo perchè non perdere qua è un. Questo è un mini campionato,contento della prestazione e un po’ meno del risultato ma alla fine potevamo anche perdere”, ha dichiarato il tecnico serbo. “Mi è piaciuto come abbiamo approcciato la gara, potevamo forse fare qualche gol in piu’ dopo il doppio vantaggio ma veniamo fuori anche da una serie molto lunga di partite e alla fine abbiamo cercato maggiormente di contenere – ha aggiunto-. Noi siamo una squadra molto giovane, che alleno da non troppo tempo e che vive questa avventura europea con spirito positivo. Abbiamo fatto ...