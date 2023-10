Fiorentina-Ferencvaros 2-2 | Italiano | “Non so cosa sia successo nel 1°tempo | poi ottima reazione”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Non sosianel primo tempo, siamo andati piano e abbiamo avuto poco ritmo. Quei primi 45? li abbiamo semplicemente regalati. L’aspetto positivo è ladei ragazzi che non ci stavano a perdere questa partita. Siamo stati anche fortunati sul 2-1 ma alla fine potevamo vincerla”. Così Vincenzo, tecnico della, analizza il pareggio con ildella sua. “Mi dispiace quel primo tempo perchè con ritmi simili i 20? finali della ripresa potevano portarci ad un’altra partita – ha aggiunto-. In Europa, soprattutto quando non conosci a fondo gli avversari, tutte le rivali si rivelano temibili. Abbiamo concesso di più a inizio ripresa, ci sta di allungare le maglie, ma nel finale abbiamo provato ...

La Fiorentina non ingrana in Conference e gioca una partita dai due se non tre volti contro gli ungheresi del Ferencvaros . I viola si tengono la ...

Firenze, 5 ott. - (Adnkronos) - Seconda partita e secondo pareggio per 2-2 per la Fiorentina nel gruppo F di Conference League . Al 'Franchi' i viola ...

AGI - La Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta con il Ferencvaros nel girone F di Europa League, conquistando il secondo punto in altrettante ...

AGI - Laha pareggiato 2 - 2 i n rimonta con ilnel girone F di Europa League, conquistando il secondo punto in altrettante partite. Al Franchi i viola erano andati sotto per le reti ...Commenta per primo2 - 2Terracciano 5,5: costretto ad entrare a freddo per l'infortunio in extremis di Christensen. Partenza incerta con un pallone sanguinoso regalato agli ospiti. ...

Fiorentina-Ferencvaros: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Il Ferencvaros ha rischiato di vincere al Franchi e, dopo essere stato avanti di due gol nel primo tempo, si è fatto rimontare sul 2-2 dalla Fiorentina. Nonostante questo, il tecnico Dejan Stankovic ...Una brutta Fiorentina per oltre un'ora, conquista un pareggio casalingo che vale oro al cospetto di un Ferencvaros ficcante e coraggioso ...