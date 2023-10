Fiorentina all’esame europeo | col Ferencvaros che odia il viola Italiano cerca i tre punti

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Laè pronta. Quattordiciin sette partite in campionato a testimoniare un ottimo avvio e la capacità didi far ruotare i suoi uomini e di trovare il meglio da ciascuno, anche se fin qui sono mancati gli attaccanti. Nzola si è sbloccato nel recupero col Cagliari, Beltran ancora no ma le prestazioni sono buone: ed è il grande ballottaggio per la sfida di Conference League contro ilal Franchi, una partita da vincere a tutti i costi perché all’esordio è arrivato un deludente – per come si era messa – pareggio col Genk, complici anche un po’ di incertezze del portiere Christensen, riconfermato, griffato dalla clamorosa doppietta di Ranieri, che nel frattempo è scivolato indietro nelle gerarchie. I toscani ci tengono alla coppa e ...