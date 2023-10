Fiorello si prepara a tornare su Viva Rai 2 | i sopralluoghi al Foro Italico con gli operai che ballano – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023)Rai2, il programma die Fabrizio Biggio, sta tornando. E la squadra che costruirà il famoso glass box in piazza Lauro de Bosis al– più grande dell’ex location di via Asiago – si stando al tanto atteso ritorno. A testimoniarlo è undello stessosu Instagram che ironizza con Luca Tommassini, il coreografo che nel filmato social fa ballare gliche dovranno montare il glass. Così avviene il sopralluogo del comico al cantiere dove sta per nascere la nuova casa del programma. «Questa è la prima pietra», spiega il conduttore. «Col passaggio del lungotevere, tutto il pubblico potrà vederci addirittura passando con la macchina. Vedete, ci sono le moto che passano in qualifica», scherza lo showman. «Il ...