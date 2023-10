Filago | incendio in un appartamento | proprietaria in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)in fiamme ein. I vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti intorno alle 14:15 di giovedì (5 ottobre) per unin un’abitazione in via Giacomo Matteotti. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa. La donna che si trovava all’interno dell’abitazione, è stata portata inper accertamenti: le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.