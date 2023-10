Fiamme in una struttura vicina ai campi del Marco Simone | in azione i vigili del fuoco

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Un incendio e' scoppiato in unadi tre piani adiacente aidel golf clubdi Guidonia, alle porte di Roma, che pochi giorni fa ha ospitato la Ryder Cup. Grosse colonne di ...

Un incendio e' scoppiato instruttura di tre piani adiacente ai campi del golf club Marco Simone di Guidonia, alle porte di ...intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere le"Speriamo nessuno si sia fatto male", dicevoce in inglese su un video che riprende leche lambisconodelle buche. "Per fortuna è successo subito dopo la Ryder Cup, altrimenti sarebbe ...

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Paura oggi pomeriggio al Golf Club Marco Simone di Guidonia, l'impianto sportivo che lo scorso fine settimana ha ospitato la Ryder Cup, uno degli eventi golfistici internaziona ...L'incendio nel golf club in via Marco Simone è divampato intorno alle 17.30. Le fiamme stanno interessando una delle strutture del villaggio costruito in occasione del prestigioso torneo di golf ...