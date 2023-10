Festival delle Regioni | il Piemonte passa il testimone alla Puglia che organizzerà l’edizione 2024 Ieri la conclusione

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dRegione: “Complimenti per come avete organizzato questa edizione delProvince Autonome. Anchepugliese sarà molto collegata alle persone. Vorremmo rappresentare la diversità e anche l’unità. Perché è stato straordinario ascoltare tutti i presidenti di Regione parlare con una stessa voce, anche su temi come la sanità. Se riuscissimo a governare il Paese con l’unità e con l’onestà intellettuale con la quale la Conferenzaaffronta quotidianamente tutti gli argomenti, credo che faremmo prima e meglio”. Lo ha affermato il presidente della RegioneMichele Emiliano, vicepresidente della Conferenza ...