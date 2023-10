Festival delle Passeggiate | Roma in slow e-motion

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nel tentativo di far rivivere la magia della città eterna attraverso una lente diversa, ilfarà il suo debutto adal 20 al 29 ottobre. Questo evento unico nel suo genere porterà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta dicontemporanea, lontano dai soliti percorsi turistici, immergendosi nell’arte urbana, nei vicoli nascosti e negli scorci inusuali della città. Il, organizzato da Dominio Pubblico e curato da Giulia Anania, cantautrice e poetessa, e Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico, coinvolgerà tre quartieri del Municipio VIII diCapitale: Valco San Paolo (Vasca Navale e Largo Giuseppe Veratti), Montagnola e Tor Marancia. ...

Nonostante le proteste, la premier Giorgia Meloni è arrivata a Torino per partecipare alla giornata conclusiva del festival delle Regioni e delle ...

E sulla sanità: «Non basta spendere più risorse, se poi queste non vengono spese in maniera efficiente. L’obiettivo principale è la sostenibilità ...

Festival delle Passeggiate Solo camminando torneremo ad innamorarci Dal 20 al 29 ottobre per raccontare la città in “slow e-motion”, visite ...

TORINO – “La prossima edizione edizione del Festival delle Regioni in Puglia sarà incentrata sul percorso storico di nascita della Repubblica, che ...

Di seguito un comunicato diffuso d alla Regione Puglia : “Complimenti per come avete organizzato questa edizione del Festival delle Regioni e delle ...

... fiera bolognese dell'arte emergente che, come il, è prodotta da Rete Doc". "DumBO è un luogo aperto all'innovazione e alla creatività, a disposizionediverse realtà artistiche, ...... mettendo a disposizione di ognuno una vasta gamma di convegni e seminari utili nel fornire un arricchimento culturale e nel trasmettere una conoscenza profondanostre meraviglie".

Meloni al Festival delle Regioni: 'Nessuno scontro con le toghe, esplosiva la situazione dei migrantiì' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Grande successo per “L'Italia delle Regioni” 2023 | Regione Piemonte | Piemonteinforma Regione Piemonte

Dal 20 al 29 ottobre partono le visite performative alla scoperta della Roma contemporanea, fra arte urbana, scorci inconsueti e vicoli mai percorsi, con la curatela di Giulia Anania e Tiziano Panici ...Laureato in Psicologia, dopo aver studiato regia a Los Angeles esordisce nel 2010 con Due vite per caso, selezionato al Festival di Berlino e poi in più di cinquanta festival, vincendo una quindicina ...