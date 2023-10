Fedez | X Factor | il ricovero in ospedale | i Live a rischio e la possibile sostituzione | cosa succederà nel talent?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fan Le ultime notizie in merito alla salute disembrano descrivere una situazione stabile, con segnali positivi all’orizzonte. Dopo l’urgente operazione a causa di due emorragie interne dovute a due ulcere e alcune trasfusioni sembra che per il rapper il peggio sia passato ma, secondo gli ultimi aggiornamenti, ilnel reparto di chirurgia dell’Fatebenefratelli Sacco di Milano si protrarrà ancora per un’altra settimana. Mentre i segnali di speranza fanno tirare un sospiro di sollievo ai familiari stretti intorno a lui e al pubblico, giovedì 5 ...