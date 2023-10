Fedez ricoverato in ospedale | Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social | “Vi leggo e vi sono grata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023)il. L’influencer ha ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito: “Vie vi“, ha scrittosu X. Il rapper èda giovedì scorso all’Fatebenefratelli di Milano, a causa di due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna: quando si è sentito male, l’imprenditrice digitale si trovava in a Parigi per la settimana della Moda e ha fatto subito rientro in Italia. Da allora è rimasta sempre al fianco del marito, dividendosi tra l’e i figli a casa. Dopo la notizia del ricovero disi era chiusa nel ...