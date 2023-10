Fedez in ospedale | Chiara Ferragni rompe il silenzio social | Vi leggo e vi sono grata

anche oggi Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore in ospedale con Fedez , il marito ricoverato all’ ospedale Fatebenefratelli di Milano per una ...

Per Chiara Ferragni , oggi è stata un’altra giornata trascorsa al fianco del marito Fedez , da quasi una settimana in ospedale al Fatebenefratelli di ...

Una giornata trascorsa in ospedale , accanto al marito in difficoltà e ricoverato da giorni. Chiara Ferragni è tornata al Fatebenefratelli di Milano ...

(Adnkronos) – Trapela ottimismo per le condizioni di Fedez , ancora ricoverato all' ospedale Fatebenefratelli di Milano. Domani sarà una settimana da ...

Fedez sta meglio ma resta in ospedale. Trapela ottimismo per le condizioni del rapper e marito di Chiara Ferragni, ancora ricoverato all'ospedale ...