Fedez | continua il ricovero in ospedale | Chiara Ferragni rompe il silenzio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dopo ore disui social, in cui l’unica certezza era il ritorno d’urgenza della mogliedalla settimana della moda a Parigi,è intervenuto su Instagram, parlando dunque delle sue condizioni di salute tramite una stories con carattere bianco su sfondo nero.ilNon è un momento facile per i Ferragnez. Nonostante i miglioramenti,è ancora ricoverato L'articolo proviene da Il Difforme.

Non sembra finire il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax . Dopo la risposta del rapper, che ha scalato in tempo record le visualizzazioni su Youtube, ...

Dopo ore di silenzio sui social, in cui l’unica certezza era il ritorno d’urgenza della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda ...

“È una giornata tranquilla” per Fedez che da giovedì 28 settembre è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in seguito a due ulcere che ...

Stando agli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del rapper,sarebbe in leggero ... La famiglia del rappera mantenere il massimo riserbo, preferendo non sbilanciarsi con dichiarazioni ...... quel che è certo è chea rimanere un'impeccabile icona di stile. Articoli più lettiresta in ospedale, e tutta la famiglia si stringe attorno a lui di Roberta Mercuri Ulcera gastrica ...

Come sta Fedez Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Vi leggo e vi sono grata" La Gazzetta dello Sport

Chiara Ferragni in ospedale coi genitori di Fedez: come sta il rapper e quanto potrebbe restare ricoverato Virgilio Notizie

Fedez ricoverato in ospedale Dopo il ricovero dei giorni scorsi a causa di due ulcere, secondo quel che riporta ilsi sarebbe verificato un nuovo… Leggi ...Le ultime notizie che ci arrivano sulle condizioni di salute di Fedez, attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, si legano indissolubilmente ...