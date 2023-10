Fedez come sta adesso | ultimi aggiornamenti | necessari nuovi controlli

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Da giorniè ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Sulle sue attuali condizioni di salute stamattina ha rotto il silenzio la moglie Chiara Ferragni mentre negli scorsi minuti deglili ha forniti l'Adnkronos Salute. Il sito infatti riporta che dopo due giorni di cauto ottimismo, sentito il parere dei medici, sembra che finalmente il peggio per il rapper sia passato. Nel dettaglio, l'Adnkronos riporta: "Le dimissioni possano essere prese in considerazione, pur in tempi ancora da definire, in base ai risultati dei prossimi."è costantemente sottoposto ad esami eda parte del team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa il cui esito positivo fa ben ...