Fedez | Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social dopo giorni di riserbo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Come sta, parla. Sonodi grande apprensione per la salute del rapper che ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici a causa di alcune ulcere e diversi sanguinamenti. Tutto avvenuto ad un anno di distanza dall’intervento per asportare il tumore al pancreas. Il cantante ha dovuto ricorrere a diverse trasfusioni di sangue e così non può ancora lasciare l’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è ricoverato da giovedì 28 settembre. L’oncologo Giampaolo Tortora ha spiegato: “Le emorragie possono far parte delle complicanze post operatorie anche tardive. Il rischio di sanguinamento dovuto ad un’ulcera è probabile, visto che siamo in presenza di un tessuto molto sottile vicino all’area ricucita.ha ricevuto infatti un importante intervento, di ...