Fedez | Chiara Ferragni rompe il silenzio | Sta meglio Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A sette giorni dal ricovero ledi salute disembrano essere sotto controllo. Il figlio Leone gli ha fatto visita mercoledì in tarda serata eha rotto ilsu Twitter

Dopo le operazioni di urgenza per suturare le ulcere, Fedez è ancora in osservazione al Fatebenefratelli di Milano. Una situazione che sta ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio social. La moglie di Fedez , ancora ricoverato in ospedale, ringrazia i suoi follower. "Vi leggo e vi sono grata" , ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social, un brevissimo messaggio su Twitter per ringraziare tutti. Intanto lei fa visita al marito Fedez , ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social, un brevissimo messaggio su Twitter per ringraziare tutti. Intanto lei fa visita al marito Fedez , ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio social. La moglie di Fedez , ancora ricoverato in ospedale, ringrazia i suoi follower. 'Vi leggo e vi sono grata' , ...

' Vi leggo e vi sono grata '. L'influencer si riferisce naturalemente al sostegno ricevuto dai suoi follower in questo momento complicato per la sua ...

Dopo giorni di comprensibile silenzio social,Ferragni torna a parlare delle condizioni di suo marito. Lo ha fatto con uno brevissimo ..., infatti, è ancora ricoverato all'ospedale ...Il ritorno precipitoso da Parigi, il ricovero del marito, le visite in ospedale.Ferragni in questi giorni ha fatto su e giù con l'ospedale, il Fatebenefratelli Sacco di Milano, doveè stato ricoverato e operato in endoscopia d'urgenza il 28 settembre scorso a causa ...

Fedez ricoverato in ospedale, Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social: “Vi leggo e vi sono… Il Fatto Quotidiano

Fedez in ospedale, monitoraggio continuo ma sta meglio. Chiara Ferragni è con lui la Repubblica

Chiara Ferragni torna in ospedale dal marito Fedez, le cui condizioni sono ancora molto delicate (guarda). All'uscita, è assediata dai cronisti appostati sotto al Fatebenefratelli. Ma l'influencer non ...Le ultime notizie che ci arrivano sulle condizioni di salute di Fedez, attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, si legano indissolubilmente ...