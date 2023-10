Federica Pellegrini | svelato il segreto della sua forma fisica | cosa fa da quando ha smesso di nuotare

Federica Pellegrini è in attesa per la prima volta di una bambina , frutto del suo amore con Matteo Giunta, ma non riesce a stare a lungo lontana ...

Fede rica Pellegrini , l’amatissima campionessa italiana di nuoto, ha da poco lanciato la sua linea skincare denominata Fit.Fe By Fede in ...

In una recente intervista la campionessa di nuoto ha svelato di pensare al Parto in acqua per la nascita della sua bambina. Una scelta condivisa oggi ...

Così facemmo il biglietto e cercammo di saper di più di, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo o Gianluigi Buffon e di ricordare Ayrton Senna come meritava: anche se Ayrton non c'era ...VEDI ANCHEè incinta Dal terzo posto al primo in un baleno Una gara incredibile quella a Ibagué - Tolima, in Colombia , dove Rebecca Tarlazzi si è aggiudicata il suo sedicesimo ...

Federica Pellegrini, il retroscena sulla gravidanza: imbarazzo in diretta SportItalia.it

Federica Pellegrini incinta, ecco cosa mangia in gravidanza: «Merenda time» leggo.it

In una recente intervista la campionessa di nuoto ha svelato di pensare al parto in acqua per la nascita della sua bambina. Una scelta condivisa oggi da molte donne. Come si svolge questo tipo di part ...Federica Pellegrini è in attesa della sua prima figlia (dal marito ex allenatore Matteo Giunta) e non smette di informare i suoi fan attraverso le sue Instagram stories. Il ...