FdI | “Numeri amari per la sinistra | inflazione dimezzata col governo e niente tagli alla sanità”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ti prende a schiaffi, recita una famosa pubblicità. Vero, ma intanto qualcosa si muove sul fronte occidentale, sarebbe il titolo di un film, nonostante le politiche aggressive sui tassi portate avanti dBce. I conti li ha fatti il capogruppo di Fratelli d’Italia,Camera, Tommaso Foti. E sono conti che fanno masticare amaro la: “Quando si è insediato ilMeloni l’era a 11.8% in più. Oggi stiamo al 5.3%. Vi è quindi stata una azione che indubbiamente ha ridotto l’che – pur essendo una tassa occulta – colpisce le famiglie meno abbienti. Il trimestre che abbiamo di fronte è quello chiave per l’economia”. L’e il “carrello tricolore” Dietro l’angolo del supermercato, intanto, arriva il ...

parlano chiaro: Civici e Partiti non hanno alternative alla coalizione unitaria. In caso ... Il commissarioFabio Tagliaferri non ha intenzione di passare per quel vallo. E scegliere un ...Roma, 4 ott. " "Oggi, in occasione del 163mo anniversario del Corpo di polizia locale, il sindaco di Milano Sala e il comandante della polizia locale Ciacci hanno annunciato irelativi all'attività svolta. Tra i dati forniti da Ciacci è indicativo quello sulle contravvenzioni: circa 3 milioni quelle elevate. Se ne deduce che l'attività principale svolta dai 'ghisa' ...

Sanità. Zullo (FdI): numeri e fatti smentiscono nuovamente bugie ... La Voce del Patriota

FdI, tessere quadruplicate: "Candidato a sindaco. Scelta entro un ... LA NAZIONE

Fratelli d’Italia, anche se i numeri non sono ufficiali ... Il tesseramento al 30 settembre, nella fase precongressuale, ha detto che FdI è ancora "in luna di miele" con i pratesi, un risultato che ...Il sondaggio Winpoll: dem al 21%. Oggi la direzione e Meloni provoca: “Un tecnico al posto di Elly” ...