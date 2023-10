Fast Fashion | sempre più veloce e sempre meno etico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023)più: una prospettiva sulla lavoro none sulle pratiche che sostengono questo settore in crescita Tutti i consumi di massa sonopiù in aumento: si richiede maggior quantità a minor prezzo e l’industria della moda non fa eccezione. In tutto il mondo vengono consumati 80 miliardi di capi di abbigliamento ogni anno, con un’impennata del 400% rispetto a soli vent’anni fa. Tuttavia, circa l’85% di questi tessuti finisce in una discarica ogni anno. Questo è un indicatore della domanda di massa da parte dei consumatori e del rapido turnover nelle tendenze che si sta verificando. Senza contare che la maggior parte dei capi indossati non durano nel tempo, spesso non vengono nemindossati più di ...