(Di giovedì 5 ottobre 2023) Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Potrebbe essere il sogno segreto di chi non ha doti agonistiche e non pratica sport. In realtà è unche mira a trattare patologie serie come l'obesità. Come? Mimando l'esercizio fisico. Il nuovo composto, sviluppato da un professore di farmacia dell'università della Florida e colleghi, è stato testato sui topi con risultati promettenti. In pratica porta i roditori obesi a'convincendo' i loroche si stanno esercitando più di quanto facciano in realtà, quindi aumentando il metabolismo degli animali. La molecola aumenta anche la resistenza, aiutando i topi a correre quasi il 50% in più rispetto a prima. Il tutto senza che muovano 'una zampa'. Ilappartiene a una classe nota come 'mimetici dell'esercizio', che fornisce alcuni dei ...

Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Potrebbe essere il sogno segreto di chi non ha doti agonistiche e non pratica sport. In realtà è un Farmaco che ...

Ma il nuovo, noto come SLU - PP - 332, non influisce sull'appetito o sull'assunzione di cibo. Né induce i topi a fare più esercizio. Semplicemente stimola un percorso metabolico naturale che ...Ma il nuovo, noto come SLU - PP - 332, non influisce sull'appetito o sull'assunzione di cibo. Né induce i topi a fare più esercizio. Semplicemente stimola un percorso metabolico naturale che ...

Ultimo'ora: Farmaco 'inganna' i muscoli e fa perdere peso: la ricerca La Svolta

Per Il Viagra Ci Vuole La Ricetta Medica, Siti affidabili per comprare ... Alessandro Tesei

Potrebbe essere il sogno segreto di chi non ha doti agonistiche. In realtà è un farmaco che mira a trattare patologie serie come l'obesità. Come Mimando l'esercizio fisico. Il nuovo composto, svilupp ...(Adnkronos) - Potrebbe essere il sogno segreto di chi non ha doti agonistiche e non pratica sport. In realtà è un farmaco che mira a trattare patologie serie ...