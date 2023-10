Fantacalcio Serie A | giornata 8 | la top 11 delle sorprese da schierare

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Non si ferma il grande calcio. Manco il tempo di tifare le italiane nelle varie competizioni europee che bisogna tornare a pensare alla8 diA. I fantallenatori sono chiamati ale formazioni facendo attenzione al possibile turn over soprattuttocompagini impegnate durante la settimana. Per questo motivo la redazione di 11contro11 è pronta a consigliarvi alla top 11 danella8. Prima di farvi conoscere ledi questadiamo un’occhiata alle sfide di questo weekend che inizia con i match del venerdì Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo. Sabato ricco con Inter-Bologna, il Derby di Torino e Genoa-Milan. Lasi concluderà domenica con ...

Nonostante siamo nel pieno delle coppe europee, è già il momento di tornare a consigliare i 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio per ...

...turno diA, nel quale il tecnico rossoblu dovrebbe affidarsi ad uno tra Corazza e Lykogiannis sulla sinistra di difesa , con il primo al momento in vantaggio sull'ex Cagliari..it ......turno diA, nel quale il tecnico rossoblu dovrebbe affidarsi ad uno tra Corazza e Lykogiannis sulla sinistra di difesa, con il primo al momento in vantaggio sull'ex Cagliari..it ...

FantaCharity, la Lega benefica di Rise Together Foundation e Fantacalcio Serie A TIM Fantacalcio ®

Gomez è tornato al Fantacalcio: la Serie A ritrova l'estro del Papu Fantacalcio ®

Con una clamorosa decisione a sorpresa, Fabio Quagliariella potrebbe far ritorno nel campionato di Serie A. Ci sono calciatori che per motivo a volte inspiegabili, finiscono per avere una carriera ...Dopo la gara con il Monza, il Sassuolo è uscito con qualche difficoltà a livello d’infortuni. A partire dalla difesa, dove Ruan Tressoldi è in dubbio dopo la botta rimediata contro i brianzoli. Dovreb ...