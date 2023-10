Fantacalcio | chi schierare e chi evitare nella prossima giornata | consigli | certezze e possibili sorprese 6-8 ottobre

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La Serie A 2023/2024, dopo le varie Coppe europee, è pronta a tornare in scena con l’ottavo turno. Sin qui, la massima competizione italiana, ha emozionato e non poco e ci riproverà anche tra poche ore. Tra venerdì 6 e domenica 8si disputeranno tutte e dieci le partite previste. E, con il campionato, tornerà anche il fantasy game più amato dagli italiani: il. Dunque, in attesa dei match, va schierata la formazione: ecco di seguito tutti iper ladi Fanta., 8a: ISU CHIE CHIPORTIERI Iniziamo subito dalla porta e, in Empoli-Udinese, non dispiace l’estremo difensore friulano Silvestri; convince di meno Berisha. In ...