(Di giovedì 5 ottobre 2023) Unalla fine del percorso di studi: è la proposta di Antonio Magi, presidente dell'deidi Roma, per superare il problema dell'accesso alladi. Da sempre a favore di un ingresso regolato, Magi propone però una diversa tipologia di. L'articolo .

L’annosa questione dell’accesso alla facoltà di Medicina, tra Numero chiuso e carenza di medici, non accenna certo a chiudersi. A porre l’accento su ...

Sarà il giudice per l’udienza preliminare a decidere se gli imputati devono essere prosciolti o mandati a processo. La procura di Firenze ha chiesto ...

C'è un'ombra sull'integrità del sistema di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria in Italia. I dubbi riguardano la vendita di ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Sistema Sanitario Nazionale si trova troppo spesso nella condizione di non poter sempre assicurare servizi efficienti ...

L’Italia stia affrontando una delle più gravi situazioni in ambito sanitario e assistenziale: la carenza di medici è ormai cronica....

... ex direttore generale dell'ospedale pediatrico Meyer, coinvolto nell'inchiesta su presunti concorsi pilotati alladia Firenze. " Il ricorso è inammissibile ", hanno deciso gli ...Via libera all'Ars al disegno di legge voto (primo firmatario il deputato del Pd Calogero Leanza) che impegna il governo nazionale ad abolire il numero chiuso nelledi. "E' un passaggio storico l'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana del DDL voto per l'abolizione del numero chiuso alladi, di cui è stato primo ...

Facoltà Medicina, Ordine medici: test psicoattitudinale alle superiori Orizzonte Scuola