Fabrizio Corona svela un episodio inaspettato su Belen Rodriguez in gravidanza

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Recentementeè stato protagonista di una chiacchierata senza filtri a Domenica In, dove ha sorpreso tutti rivelando dettagli inediti su, da sempre al centro dell’attenzione mediatica, specie in questi tempi delicati per la showgirl argentina. Ospitato da Mara Venier, il “re dei paparazzi” ha affrontato il tema della salute mentale della sua ex fidanzata, ma a creare ulteriore scandalo su di lei sono stati dei retroscena che risalgono a quando era incinta del suo primogenito Santiago, figlio di Stefano De Martino.rivela un lato nascoto diA Domenica In,ha condiviso che il suo rapporto conè ...