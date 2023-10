Fabbrica di esplosivi tra le abitazioni di Scampia | 100 chili in un box

(Di giovedì 5 ottobre 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – Unadiè stata scoperta tra ledel parco Fiorito e del lotto K, nel quartiere di, a Napoli. Sequestrati oltre centodi polveri, avrebbero potuto demolire una palazzina. E' sera e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno setacciando le strade del quartiere. La gazzella percorre via Impastato quando nota due uomini davanti a un box del civico 29. Si tratta di una strada non troppo lunga con garage e cantine che si trovano al disotto di un complesso polare. La strada divide inoltre due parchi residenziali densamente popolati – il parco Fiorito e il Lotto K – a due passi dall'Istituto alberghiero Vittorio Veneto.I militari entrano e bloccano i due indagati. Nel locale una vera e propria “Santa Barbara” dell'esplosivo. Tantissimo ...

A finire in manette Raffele Scuotto e Vincenzo Esposito, 60enne e 58enne del posto: sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale e risponderanno di detenzione illegale di esplosivi. Indagini in ...I militari entrano e bloccano i due. Nel locale una vera e propria “Santa Barbara” dell’esplosivo. Tantissimo il materiale per il confezionamento artigianale di fuochi d’artificio e davvero ingente la ...