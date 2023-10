F1 | la McLaren ingaggia il giovane brasiliano Bortoleto

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nuovo ingresso in casa. La scuderia britannica ha annunciato di averto il campione di Formula 3, Gabrielcon il compito di sviluppare la monoposto. In attesa di conoscere ...

Nuovo ingresso in casa. La scuderia britannica ha annunciato di aver ingaggiato il campione di Formula 3, Gabriel Bortoleto con il compito di sviluppare la monoposto. In attesa di conoscere per quale squadra correrà ...Nuovo ingresso in casa. La scuderia britannica ha annunciato di aver ingaggiato il campione di Formula 3, Gabriel Bortoleto con il compito di sviluppare la monoposto. In attesa di conoscere per quale squadra correrà ...

F1 | McLaren: Gabriel Bortoleto entra nel programma junior Motorsport.com - IT

La McLaren inaugura la nuova galleria del vento. Quale sarà il vantaggio Formula1 Web Magazine

Nuovo ingresso in casa Mclaren. La scuderia britannica ha annunciato di aver ingaggiato il campione di Formula 3, Gabriel Bortoleto con il compito di sviluppare la monoposto. In attesa di conoscere ...Mentre conquistava i primi consensi in F1 con la Toleman-Hart, il brasiliano si cimentò anche nella 1000 Km del Nurburgring Nordschleife del 1984 sorprendendo il mondo per la sua bravura e sfiorando l ...