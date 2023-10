F1 GP Qatar 2023 | sprint race sabato | canale | orario | diretta tv e streaming

Dopo la gara in Giappone, sarà sul tracciato del Qatar che si deciderà il diciassettesimo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari dello ...

Max Verstappen approccia il fine settimana in Qatar consapevole di poter già diventare per la terza volta Campione del Mondo di F1. “So che in caso ...

LOSAIL () - A due settimane dal Gran Premio del Giappone, la Formula Uno torna con il 17esimo appuntamento del Mondiale, in programma sul circuito di Losail, in. Un felice ritorno, questo, che vedrà infatti nel weekend di Doha un nuovo esordio dopo quello effettivo avvenuto nel 2021. Questo grazie al look totalmente rivisto del paddock, ma anche delle ...Con l'arrivo del Tour d'Excellence a Doha, è partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'inizio del GIMS, il Salone dell'Auto che di fatto colma il vuoto lasciato dal Motor Show di Ginevra (almeno nel). In attesa che la kermesse torni nei padiglioni del Palexpo a febbraio 2024, saranno ...

Max Verstappen sta dominando il Mondiale F1 2023. Il fuoriclasse olandese ha vinto tredici Gran Premi (oltre a due Sprint Race) sui sedici disputati e si trova al comando della classifica generale con ...Fonte: ANSA Formula 1 GP del Qatar, gli orari in TV: Max Verstappen quasi campione Fine settimana a Lusail, i piloti sono atterrati in Qatar dopo una settimana di pausa dalle gare. Oltre alla gara di ...