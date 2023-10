F1 GP Qatar 2023 | Perez | “Voglio arrivare secondo nella classifica piloti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “finale del Mondiale è il mio obiettivo, da raggiungere dando il massimo in queste ultime sei gare. Siamo alla ricerca di un trend simile alla gara in Giappone, visti tanti tratti ad alta velocità della pista. Il weekend sarà molto interessante considerando la presenza del formato sprint, la sola sessione di prove libere in cui troveremo un tracciato più veloce di almeno due o tre secondi e quella di qualifiche serali in cui le condizioni saranno ancora differenti. Abbiamo imparato da ciò che non è andato bene a Suzuka, principalmente in che direzione muoverci rispetto all’assetto della vettura”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio, in conferenza stampa al giovedì prima del weekend del Gp deldi F1: “Il campionato costruttori? È ...