F1 | Carlos Sainz | “L’obiettivo è arrivare secondi nel Mondiale dei costruttori | sarà una bella sfida in Qatar”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il Circus della F1 si ritrova a Lusail, in, dopo l’appuntamento di Suzuka (Giappone). In terra nipponica la Red Bull ha fatto calare il sipario per quanto concerne il campionatoe in questo fine-settimana l’intenzione è quella di replicare con Max Verstappen relativamente al titolo piloti. Ne ha tutte le possibilità l’olandese, dominatore assoluto della stagione. In casa Ferrari si pensa alla lotta per il secondo posto tra i marchi. Lache attende la Rossa non è delle più semplici. Sulla pistaiana la SF-23 potrebbe evidenziare alcune delle sue criticità ataviche, legate anche alla gestione degli pneumatici sulla durata. Tuttavia, questoun weekend particolare per il ritorno della Sprint Race e una tre-giorni diversa per i tempi serrati che richiede. Non saranno ...