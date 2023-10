Expo Ferroviaria 2023 | Firema e Škoda presentano in anteprima nazionale le nuove carrozze notte Intercity Trenitalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Caserta. Nella giornata inaugurale dellae Skoda Group hanno presentato inledi. Presenti all’evento, organizzato presso lo stand, allestito all’interno della Fiera Milano Rho in occasione di quella che è la più importante esposizione interitaliana per la tecnologia, l’Amministratore Delegato e Managing Director di, Carlo Logli, il Presidente di, Gianluigi Traettino e la Managing Director diTRANSPORTATION Italia S.r.l., Olesea Lachi, per raccontare la ...

Consob partecipa quale membro IOSCO (fino a domenica 08/10/2023) Borsa : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 06/10/2023) Martedì 03/10/2023 Appuntamenti :...Consob partecipa quale membro IOSCO (fino a domenica 08/10/2023) Borsa : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a venerdì 06/10/2023) Martedì 03/10/2023 Appuntamenti :...

Expo Ferroviaria di scena a Fiera Milano Rho dal 3 al 5 ottobre la Repubblica

Expo Ferroviaria 2023, oggi si presenta il Piano Nazionale ERTMS Ferrovie.info

All’inizio di questo anno, non ricordo se nel mese di gennaio o di febbraio, tutti abbiamo potuto leggere un comunicato stampa del sindaco di ...“L’11esima edizione dell’Expo Ferroviaria lancia un messaggio: viaggiare in treno in un modo ssempre più sostenibile. Non è un ossimoro, il treno è green per sua natura, ma mai come adesso prova a div ...