Europei Under 17 | caos intorno alla partecipazione della Russia | l’Estonia si rifiuta di giocare

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Situazione davvero complicataagli17, dopo che l’Uefa ha ammesso tra i partecipanti la nazionale. Dopo la Lettonia, anche la Federcalcio delha annunciato che si rifiuterà di scendere in campo in un’eventuale partita contro i russi. Una decisione che è stata però criticata dal governo di Tallinn, con il ministroDifesa estone, Hanno Pevkur, che è arrivato ad auspicare un vero e proprio boicottaggio dei propri giocatori contro la federazione di appartenenza. SportFace.

Scatteranno il 25 settembre i Campionati Europei Under -16 di Tennis , presentati in conferenza stampa presso la Sala della Rappresentanza del Comune ...

Le gare della categoria Under 23 degli Europei di Ciclismo su strada in programma a Drenthe (Paesi Bassi) hanno incoronato il danese Breiner Henrik ...

Continua l’ottimo cammino di Pierluigi Basile ai Campionati Europei under 16 a Parma. Oggi il pugliese ha vinto la sua quarta partita in quattro ...

Non ci sarà l’ Italia nelle semifinali degli Europei Under 16 di tennis a Parma . L’evento clou del calendario di tennis Europe, organizzato nella ...

...ad affrontare altre due sfide nel cammino di qualificazione per i prossimi campionatidi ... Soulé però in carriera ha già esordito con le maglie- 16,- 20 e- 21 della ...Giunta alla sesta edizione, la sfida è rivolta agli imprenditori, di età compresa tra 16 e ...essere il più grande e il migliore di sempre e siamo così entusiasti di vedere le idee degli...

Atletica, Europei Under 23: Italia prima nel medagliere QUOTIDIANO NAZIONALE

Campionati Europei Under 16: a Parma la carica dei… 148! FITP

Omio, la piattaforma leader in Europa per viaggi in treno, autobus, aereo e traghetto, amplia il proprio management con la nomina di Veronica Diquattro a presidente B2C Europa, posizione appositamente ...Due giocatori dell'Empoli hanno ricevuto la convocazione delle rispettive nazionali in vista degli impegni per gli Europei e di due amichevoli.