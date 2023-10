Europa League | Roma-Servette LIVE 4-0 | doppietta di Belotti

" abbiamo saputo soffrire dopo un gran primo tempo. Era importante vincere e soprattutto vincere in questo modo". Gian Piero Gasperini è soddisfatto ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Atalanta, ...

Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Servette alla fine del primo tempo del match valido per il gruppo G di Europa League, ...